Убийство на почве ревности произошло в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. 22 ОКТЯБРЯ - 61-летний житель Павлодарской области задержан за убийство 28-летней сельчанки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В июне текущего года в полицию Успенского района Павлодарской области обратился мужчина, сообщив, что во дворе его дома убили 28-летнюю сельчанку.
В ходе изучения всех обстоятельств, а также опроса свидетелей полицией было установлено, что убитая некоторое время находилась в отношениях с 61-летним жителем села Успенка. Совместная жизнь не заладилась из-за постоянных скандалов и рукоприкладства со стороны мужчины, и девушка решила уйти от возлюбленного. Так как проживать ей было негде, она попросилась пожить у своего знакомого. Вскоре в гости к этому знакомому приехал друг из Павлодара. Между гостем и девушкой вспыхнули чувства, в город они решили вернуться уже вместе… Узнав, что бывшая возлюбленная вступила в новые отношения и уезжает, 61-летний сельчанин пришел в ярость. Чрезмерно употребив спиртного, он взял нож и направился к дому, где временно проживала девушка. Мужчина пытался поговорить с ней, хотел возвратить былое и даже уговаривал вернуться к нему, но никакие предлоги и уговоры не смогли переубедить сельчанку. Тогда мужчина, вынув нож из кармана, ударил бывшую возлюбленную в грудную клетку, и не один раз", - сообщает подробности Polisia.kz.
После совершения убийства злоумышленник убежал в неизвестном направлении.
Владелец дома сразу вызвал скорую помощь и позвонил в полицию. Полицейские в течение короткого времени установили местонахождение подозреваемого и задержали.
За совершение данного преступления 61-летний житель региона осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.