Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - Убийство пожилой женщины 22-летней давности удалось раскрыть столичным полицейским, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба столичного департамента полиции, в марте 1997 года в частном доме было обнаружено тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Из дома женщины пропали ценные вещи.

Спустя 22 года сотрудники криминальной полиции департамента полиции Нур-Султана при пересмотре уголовного дела смогли установить участников данных событий. Ими оказались жительница города, 1971 года рождения, неоднократно судимая за кражи и распространение наркотических средств, и ее знакомый, 1970 года рождения", - отметили в полиции.

В ходе досудебного расследования от горожанки А. поступило заявление с чистосердечным признанием, в котором она показала, что убийство было совершено ее другом, также неоднократно судимым. Полицейские установили, что подозреваемый употреблял наркотические средства и периодически нуждался в деньгах. В настоящее время идет расследование.

В пресс-службе подчеркнули, что это преступление удалось раскрыть с помощью новых технологий и технических средств, широко используемых сегодня полицейскими.

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