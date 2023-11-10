Убийство спортсменки в Актау: двух полицейских освободили от должностей

Рассказать друзьям

Актау. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Двух полицейских освободили от должностей в рамках расследования дела об убийстве и изнасиловании 21-летней спортсменки.





Досудебное расследование начали 3 октября, однако в целях обеспечения полноты, объективности и всесторонности следствия дальнейшее расследование поручено Антикоррупционной службе, сообщает издание "Лада"





Вместе с тем одновременно с досудебным расследованием проведена служебная проверка, по результатам которой решением дисциплинарной комиссии ДП Мангистауской области двое полицейских освобождены от занимаемых должностей", - сообщили в Мангистауской областной прокуратуре.





Правоохранителей подозревают в превышении должностных полномочий.





При этом в пресс-службе отметили, что освобождение от занимаемых должностей не означает увольнение сотрудников. Это значит, что окончательное решение будет принято после того, как Антикор проведет полную проверку.





Напомним, в отношении двух полицейских, собиравших материалы по делу убийства 21-летней девушки, заведено уголовное дело. Тело 21-летней спортсменки из Актау было обнаружено в районе водозаборного канала МАЭК 2 июля. Полиция сначала завела уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", позже переквалифицировала дело на статью "Оставление в опасности".





Родственники двукратной чемпионки Казахстана тогда отрицали версию суицида. Они были уверены, что девушку убили и попытались сымитировать самоубийство. После общественного резонанса полиция переквалифицировала дело на статью "Убийство". 13 октября материалы дела были переданы в суд.





В убийстве и изнасиловании девушки подозревают ее молодого человека.