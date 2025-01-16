Убийство ученика в Жамбылской области: троим школьникам вынесли приговор
Фото: pexels.com
Тараз. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области вынес приговор троим школьникам по громкому делу об убийстве восьмиклассника, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда подсудимые были признаны виновными и назначены наказания Л.Н. - 6 лет 8 месяцев лишения свободы, Л.Л. - 6 лет 8 месяцев лишения свободы, Т. - 1 год ограничения свободы. В доход государства взысканы процессуальные издержки по проведению судебно-медицинских экспертиз, принудительная выплата компенсации в фонд потерпевших, также с законных представителей осужденных Л.Н. моральный вред в размере 6 млн тенге и Л.Л. 5 млн тенге в пользу потерпевшей стороны", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Несовершеннолетние подсудимые в группе лиц по предварительному сговору, собрав учеников 8-го класса в школьном туалете села Кумжота Байзакского района, требовали подчинения, выполнения их указаний и наносили удары кулаком в область груди. В результате нанесенных ударов в левую часть груди несовершеннолетний скончался на месте происшествия", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в Жамбылской области ученик 8-го класса скончался после избиения в уличном школьном туалете. Позже в отношении руководства школы было начато расследование по факту укрывательства.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В частности, в декабре в Алматы убили 20-летнего мужчину. В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую дракув Мангистауской области.
Еще один резонансный инцидент произошел в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы. Тогда на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Недавно суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
Агентство Kazakhstan Today провело опросна тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.