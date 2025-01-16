Убийство ученика в Жамбылской области: троим школьникам вынесли приговор

Задержанный с 2014 года прятался на территории Казахстана

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Степногорск. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские установили местонахождение уголовного преступника, находившегося в межгосударственном розыске, сообщает - Полицейские установили местонахождение уголовного преступника, находившегося в межгосударственном розыске, сообщает Polisia.kz





Сотрудники полиции нашли в Степногорске уголовного преступника, разыскиваемого УВД Навоийской области Узбекистана. Предварительно установлено, что в июле 2013 года он совершил преступление на территории соседней страны и скрылся.





По информации оперативников, фигурант с 2014 года прятался на территории Казахстана, при этом нигде официально не работал.





Проводятся необходимые следственные мероприятия. На период разбирательства задержанный водворен в изолятор временного содержания управления полиции Степногорска. Рассматривается вопрос об экстрадиции в Узбекистан, так как задержанный является гражданином соседней страны.



