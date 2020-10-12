Убийство женщины раскрыли в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск. 9 октября. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске раскрыли убийство женщины, передает Kazakhstan Today.
7 октября в мусорном баке во дворе многоэтажного дома в Усть-Каменогорске было обнаружено тело женщины. Как выяснили полицейские, погибшая в день своей смерти распивала спиртное в компании двух мужчин, сообщает портал YK-news.kz.
В ходе застолья возник словесный конфликт. По предварительным данным, один из мужчин стал душить обидчицу, женщина потеряла сознание. Испугавшись, что убили ее, подозреваемые сбросили женщину с четвертого этажа, а затем спрятали тело в одном из мусорных баков. В настоящее время подозреваемые, которые ранее были судимы, помещены в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство". Экспертиза показала, что смерть наступила от множественных травм, несовместимых с жизнью", - сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
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