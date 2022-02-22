Убийцу многодетной матери приговорили к десяти годам колонии в Атырауской области

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Прокурор просил назначить 10 лет лишения свободы по делу об убийстве матери семерых детей. Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств и смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния подсудимого, явки с повинной, активного способствования раскрытию преступления и семейного положения. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
Как сообщает издание "АкЖайык", в марте прошлого года 35-летняя мать семерых детей и обладательница знака "Алтын Алка" уговорила 25-летнего жителя Кульсары оформить кредиты на его имя для себя, пообещав, что будет вовремя выплачивать взносы.
Но в дальнейшем ей, уборщице в типографии, не удавалось это делать. Она объясняла причины, но тот понимать не хотел, копил злобу и в ноябре прошлого года подстерег женщину возле работы, нанес ей несколько ударов ножом, в результате чего она скончалась. Сиротами остались семеро детей, старший учится в колледже, а самому младшему пять лет", - говорится в материале.