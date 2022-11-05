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Убийцу пожилых супругов в Алматы посадили на 20 лет

04.11.2022, 13:53 16436
Убийцу пожилых супругов в Алматы посадили на 20 лет
Фото: Pexels
Алматы. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд Алматы приговорил убийцу пожилой пары к 20 годам лишения свободы.
 

Судом установлено, что подсудимый искал лиц, страдающих алкоголизмом, или одиноко живущих престарелых людей, чтобы стать их опекуном и потом завладеть имуществом", - сообщает Zakon.kz.

 
Сведения о престарелой паре мошеннику передал знакомый, который в свою очередь получил их от полицейского. После этого он пришел домой к пенсионерам и попытался уговорить пожилую женщину оформить на него опеку, но она стала его выгонять. Тогда он задушил женщину и ее больного супруга, после чего скрылся с места преступления.
 
В суде преступник заявил, что действовал спонтанно и не хотел убивать потерпевших.
 
Другие подсудимые заявили, что, передавая преступнику сведения о пенсионерах, они предполагали, что он будет действовать законно.
 
Cуд признал мошенника виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.
 
Другой подозреваемый признан виновным в недонесении о преступлении, ему назначено 4 года лишения свободы. Полицейский признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, ему назначено 5 лет лишения свободы.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 
Ранее в Кокшетау произошло жестокое убийство супружеской пары пенсионеров.
 

новости по теме

Более 100 килограммов рогов сайги изъяли у браконьеров в Алматинской области

05.11.2022, 10:07 131
Более 100 килограммов рогов сайги изъяли у браконьеров в Алматинской области
Талдыкорган. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области у браконьеров изъяли почти тысячу сайгачьих рогов.
 

4 ноября сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области совместно с сотрудниками ДКНБ были задержаны трое мужчин, у которых обнаружено более 100 килограммов сайгачьих рогов. Подозреваемые взяты под стражу", - сообщает Polisia.kz.

 
У задержанных изъято 953 штуки сайгачьих рогов. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Проводятся все необходимые следственные действия.

Экопреступники ежегодно наносят Казахстану ущерб на 3,5 миллиарда тенге.

Так, несмотря на запрет, злоумышленники продолжают отстреливать сайгаков ради рогов. Только в августе оперативники изъяли у браконьеров две крупные партии рогов сайги в Уральске и в Улытауской области.  

 

Крал золото из багажа пассажиров: в аэропорту Актау задержали грузчика-вора

04.11.2022, 16:02 13206
Крал золото из багажа пассажиров: в аэропорту Актау задержали грузчика-вора
Фото: Polisia.kz
Актау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Актау полицейские задержали грузчика, похитившего из багажа золотые изделия почти на один миллион тенге.
 
От противоправных действий грузчика воздушной гавани пострадали двое пассажиров рейсов Актау - Анталия и Актау - Алматы.
 

В линейный отдел полиции на станции Мангистау с заявлением обратилась 41-летняя пассажирка авиарейса сообщением Актау - Анталия, которая обнаружила кражу золотых изделий (обручальные кольца, серьги, браслет, цепочка), находившихся в своем багаже. Аналогичное заявление поступило и от 42-летней жительницы Алматы, которая по прилете авиарейсом сообщением Актау - Алматы у себя дома в багаже обнаружила отсутствие золотых изделий (серьги и кольцо из желтого и белого золота с бриллиантами). Общая сумма ущерба составила 930 тысяч тенге", - сообщает Polisia.kz.

 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции был установлен 30-летний грузчик аэропорта.
 

Как выяснилось, подозреваемый является жителем Мангистауской области. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам. Ведется следствие", - сообщил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.

 

Дезинсектора, по вине которого погибли мать и дочь, осудили в Актау

04.11.2022, 15:28 13861
Дезинсектора, по вине которого погибли мать и дочь, осудили в Актау
Фото: Depositphotos
Актау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дезинсектора, по вине которого погибли мать и дочь, приговорили к пяти годам лишения свободы в Актау.
 

Мужчину обвиняли по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - сообщает Lada.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

 
Согласно материалам уголовного дела, мужчина, предложив услугу по дезинсекции от насекомых своей знакомой, обработал ее квартиру опасным для жизни ядом первой категории "Квикфос", который запрещен к применению на территории Республики Казахстан.
 

В результате в воздухе распространился бесцветный ядовитый газ алюминий фосфид, из-за чего жильцы соседней квартиры, девочка-подросток и ее мать, отравились и погибли. Таким образом, из-за халатности одного человека другой человек потерял свою жену и дочь", - сообщили в прокуратуре.

 
По приговору суда мужчину осудили на пять лет.
 
В надзорном ведомстве отметили, что при обработке жилых помещений от насекомых следует обращаться в специализированные организации.
 

Свыше 120 килограммов рыбы и наркотики изъяли у браконьеров в Атырауской области

04.11.2022, 15:18 14331
Свыше 120 килограммов рыбы и наркотики изъяли у браконьеров в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
Атырау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 120 килограммов рыбы и наркотики обнаружили полицейские в гараже у браконьеров в Атырауской области.
 

При обыске в гараже были обнаружены рыба частиковых видов весом 101 кг, осетровые весом 20 кг и наркотические вещества. Кроме того, в гараже одного из подозреваемых было изъято 5 моторных лодок и незарегистрированное двуствольное ружье 16-го калибра", - сообщает Polisia.kz.

 
В настоящее время в отношении трех подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 339, часть 1, УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных).
 
 

 

Браконьер убил краснокнижного архара в Туркестанской области

04.11.2022, 13:26 17021
Браконьер убил краснокнижного архара в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Туркестанской области задержали браконьера с разделанной тушей краснокнижного архара.
 

Во время ежедневных отработок инспектор природоохранной группы Байдибекского РОП Алмас Сериков заметил в горной местности человека на лошади, остановил и спросил, что он здесь делает. Также у полицейского вызвал подозрение мешок, который житель нес с собой. Внутри мешка было обнаружено свежее мясо неизвестного убитого животного. При опросе подозреваемый пояснил, что туша принадлежит архару, которого он снял на сотовый телефон", - сообщает Polisia.kz.

 
Молодой человек, занимающийся выпасом скота, поймал архара вместе со своими собаками. После чего разделал тушу, но на обратном пути был задержан полицейским.
 
Факт зарегистрировали по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", проводится досудебное расследование.
 
Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам, что за незаконную добычу редких животных, занесенных в Красную книгу, предусмотрена строгая ответственность - ограничение либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества.

Архары занесены в Красную книгу Казахстана. Периодически животные попадают в объективы фотоловушек.
 

Директор лесхоза в СКО выдал деляну за взятку

04.11.2022, 12:04 18271
Директор лесхоза в СКО выдал деляну за взятку
Фото: Depositphotos
Петропавловск. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области осужден директор лесного хозяйства, выдавший деляну за взятку, сообщает Антикоррупционная служба региона.
 
Как рассказали в ведомстве, в мае текущего года бизнесмен из Костанайской области обратился к директору Жамбылского лесхоза с просьбой дать разрешение на выписку деляны для заготовки топливной древесины (березы, осины) в объеме 100 кубических метров.
 

После отказа директора Жамбылского лесхоза в даче разрешения предприниматель предложил незаконное вознаграждение за согласие на выписку деляны. В этот же день он передал главе лесхоза взятку в размере 15 000 тенге", - рассказал руководитель управления превенции Дамир Хабибулин.

 
По словам спикера, директор Жамбылского лесхоза не имел оснований для отказа и своими действиями не только препятствовал в выдаче топливной древесины, но и поставил в затруднительное положение граждан, готовящихся к отопительному сезону.
 
Постановлением суда директору лесхоза назначен штраф в 25-кратной сумме взятки и предпринимателю за дачу взятки назначен штраф в 15-кратном размере суммы взятки.
 
В свою очередь курирующий заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО получил дисциплинарное взыскание.
 
Вместе с этим по итогам рассмотрения представления предложено для повышения прозрачности процессов и принимаемых решений процедуру отпуска и норму отпускного объема древесины перевести в цифровой формат с включением в реестр государственных услуг.
 

Компания намеревалась незаконно вывезти в Узбекистан более 100 тысяч тонн топлива

04.11.2022, 10:05 19391
Павлодар. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области пресечена попытка вывоза более 100 тысяч тонн топлива в Узбекистан на сумму $90 млн, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

Сотрудниками департамента АФМ по Павлодарской области выявлен факт незаконного вывоза из страны 3 вагонов-цистерн с бензином АИ-95 под видом топливной присадки в объеме 165 тонн стоимостью 54 млн тенге.

Кроме того, 5 вагонов-цистерн с бензином марки АИ-95 объемом 280 тонн стоимостью 89 млн тенге задержаны при попытке вывоза в Узбекистан этой же компанией.

В целом данная компания намеревалась экспортировать в Узбекистан и Таджикистан более 100 тысяч тонн топлива на сумму 90 млн долларов США. Директор компании полностью признал вину и в содеянном раскаялся", - рассказали в АФМ.


Изъятые цистерны с бензином конфискованы и обращены в доход государства, с осужденного взыскана в доход государства стоимость ранее реализованного бензина на сумму 54 млн тенге.

Приговором суда директор ТОО признан виновным и приговорен к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно.
 

Житель Жетысуской области выстрелил в знакомого из охотничьего ружья

03.11.2022, 20:35 28081
Житель Жетысуской области выстрелил в знакомого из охотничьего ружья
Фото: pexels.com
Талдыкорган. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области задержан 45-летний мужчина, выстреливший в знакомого из охотничьего ружья, сообщает Polisia.kz.
 
В Коксуском районе вечером 2 ноября с огнестрельным ранением госпитализировали мужчину. При разбирательствах выяснилось, что пострадавшего ранил его близкий друг, приехавший к нему в гости из Талдыкоргана.
 
По предварительной версии, мужчины собирались на охоту. Во время застолья между ними произошла ссора. В итоге гость из своего охотничьего ружья выстрелил в ногу хозяину дома.
 
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится досудебное расследование. Ружье ИЖ 12-го калибра, зарегистрированное на подозреваемого, изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
 
На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке".
 

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