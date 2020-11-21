Убийцу второй раз приговорили к пожизненному лишению свободы в Алматы

Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела по факту убийства двух женщин, передает Kazakhstan Today.

Суд проходил с участием присяжных заседателей. Обвиняемым по делу проходил С., который уже отбывает наказание в колонии строгого режима.

В 2013 году С. был осужден за убийство восьми человек. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Новое дело расследовалось по статье УК РК "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений".

В период отбытия С. наказания в учреждении чрезвычайной безопасности "Черный беркут" установлена его причастность к совершению убийства еще двух невинных женщин при следующих обстоятельствах. Осенью 2001 года он вошел в доверие к потерпевшим Б. и К. с целью завладения их квартирами. В октябре 2001 года пригласил доверившихся ему Б. и К. в арендованный дом, где совместно с иными лицами совершил их убийство. В последующем С. и иные лица завладели правоустанавливающими документами и с использованием подложных доверенностей продали квартиры", - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного уголовного суда Алматы.

Решением коллегии присяжных заседателей единогласно принято решение о признании С. виновным, ему вновь назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу", - отметили в суде.

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