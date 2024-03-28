Учитель с 10-летним стажем делала закладки наркотиков в Акмолинской области

Фото: Polisia.kz

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Степногорск. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Наркозакладчицу с особо крупной партией синтетического наркотика задержали полицейские в Акмолинской области, сообщает - Наркозакладчицу с особо крупной партией синтетического наркотика задержали полицейские в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz





Женщина на протяжении 10 лет работала учителем в одной из сельских школ Северо-Казахстанской области, но, уволившись несколько лет назад, начала употреблять наркотические вещества. Полицейские задержали наркозакладчицу с поличным в городе Степногорске. В ходе личного обыска оперативниками обнаружены и изъяты 14 свертков с запрещенным веществом. Далее 37-летняя женщина показала полицейским места закладок, которые она успела сделать", - проинформировали в полиции.





По указанным адресам сотрудники обнаружили еще два больших свертка с наркотиками и четыре свертка, расфасованные по дозам.





В рамках оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейские также проверили арендованную квартиру, в которой закладчица проживала несколько дней своего пребывания в Степногорске. Здесь оперативники нашли еще 105 свертков с запрещенным веществом, а также приспособления для расфасовки наркотических средств по дозам. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком "мефедрон" весом 62,5 г, что относится к особо крупному размеру", - говорится в сообщении.





Подозреваемая рассказала, что работу закладчицей она нашла в приложении Telegram в конце прошлого года. По указанию своего куратора она прибыла в Степногорск для осуществления закладок, но практически сразу была задержана полицейскими.





В настоящее время ведется досудебное расследование, подозреваемая находится под стражей.