Тараз. 22 апреля. Kazakhstan Today - Учитель в Таразе избил ученика, пришедшего покататься на школьной горке, сообщила пресс-служба городского суда № 2.

"В суде №2 города Тараз завершилось судебное слушание по уголовному делу по обвинению Сасыкбаева Болата Дулатовича по статье 108 УК РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Частным обвинителем Сасыкбаев обвиняется в том, что он, работая преподавателем по технологии в СШ № 37 города Тараз, 10 октября 2016 года, увидев несовершеннолетнего П. с его двоюродной сестрой и друзьями на территории школы №37, которые хотели покататься на горке детской площадки школы, стал выражаться нецензурной бранью в адрес детей, также стал выгонять с территории школы. Дети, испугавшись, побежали в сторону дома. Однако С. догнал несовершеннолетнего П. на своей автомашине и стал ему наносить удары, схватил его и повалил на землю, бил его по спине", - проинформировали в суде, передает Kazakhstan Today.

По данному факту мать избитого мальчика обратилась с заявлением на имя начальника ОП-1 УВД Тараза, в связи с чем заявление было зарегистрировано и назначена судебно-медицинская экспертиза, согласно которой ребенку был причинен легкий вред здоровью в виде ушиба предплечья слева и голени справа.

Данная жалоба была принята к производству суда №2 Тараза, и в отношении С. возбуждено уголовное дело в порядке частного обвинения по статье 108 УК РК.

17 апреля 2017 года в ходе главного судебного разбирательства по делу стороны заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, и частным обвинителем заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отказом от обвинения. Участникам процесса разъяснены правовые последствия прекращения дела.

"Постановлением суда №2 города Тараз от 17 апреля 2017 года уголовное дело по обвинению С. по ст.108 УК РК прекращено в связи с отказом частного обвинителя от обвинения и заключением между сторонами соглашения в порядке медиации. Постановление не вступило в законную силу", - резюмировали в суде.

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