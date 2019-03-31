Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Уголовное дело возбуждено по факту случайного выстрела в женщину в аэропорту Атырау, передает Kazakhstan Today.

Как пишет 24.kz , по факту нарушения сотрудником полиции мер безопасности при проверке служебного оружия инкассатора в здании аэропорта Атырау 29 марта текущего года, по поручению главы МВД Ерлана Тургумбаева департаментом собственной безопасности министерства проводится служебное расследование с выездом на место. Возбуждено уголовное дело.

По результатам расследования виновные должностные лица дополнительно будут привлечены к различным мерам дисциплинарной и уголовной ответственности", - прокомментировал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

Как сообщалось ранее, 29 марта в комнате личного досмотра международного аэропорта Атырау сотрудник полиции при проверке служебного оружия службы инкассации одного из банков допустил непроизвольный выстрел. В результате была ранена посетительница аэропорта.

Позже в департаменте полиции на транспорте проинформировали, что по итогам служебного расследования виновного - сержанта полиции Мамбетиярова - уволили из органов внутренних дел за дискредитацию звания сотрудника полиции. Его непосредственный руководитель освобожден от занимаемой должности, еще ряд должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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