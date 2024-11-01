Ущерб свыше 2 млрд тенге: КНБ раскрыл детали крупной спецоперации по задержанию членов ОПГ в нескольких городах и регионах Казахстана
Фото: Polisia.kz
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности Казахстана раскрыл детали крупной спецоперации по задержанию членов преступной группы в нескольких городах и регионах страны.
В городах Астане, Алматы и Шымкенте, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях (...) была реализована специальная операция по задержанию членов преступной группы. В результате мероприятий были задержаны два лидера и 10 активных участников ОПГ. Доставлены для разбирательства 38 их преступных связей. Проведено 40 обысков, в ходе которых обнаружены многочисленные банковские карты, денежные средства, религиозная литература и предметы, представляющие интерес для следствия", - проинформировали в комитете.
Подчеркивается, что в отношении задержанных лиц проводятся необходимые следственные действия, устанавливается их причастность к иным преступлениям.
Объекты заинтересованности создали преступную схему хищения мошенническим путем люксовых автомобилей и товарно-материальных ценностей. Лидерами выступали осужденные одного из исправительных учреждений Алматинской области, организовавшие в местах лишения свободы так называемый колл-центр. Потенциальные жертвы находились в Сети среди лиц, которым требовались услуги грузоперевозки автомашин и различных товаров. Далее с ними заключался фиктивный договор. После получения имущества жертвы, для так называемой транспортировки, оно похищалось членами ОПГ, находящимися на свободе", - пояснили в пресс-службе.
По данным КНБ, группировка имела четкую иерархию и распределение ролей.
На краденых автомобилях переделывались вин-коды и они в последующем вывозились за пределы Казахстана или сбывались на территории страны по подложным документам. Товары реализовывали через преступные связи, имевшие налаженные каналы сбыта похищенного имущества. Функции так называемого кассира выполнял член ОПГ, на постоянной основе пополнявший личные счета участников в банках второго уровня, и соблюдавший при этом повышенные меры конспирации. Добытые преступным путем денежные средства, кроме личных нужд, использовались для расширения масштаба криминальной схемы, а также уходили на ставки в букмекерских конторах. На стадии оперативной разработки КНБ задокументировано причастность членов группировки к нескольким эпизодам краж, выявлены их пособники в девяти регионах страны", - сообщили в комитете.
Также было установлено, что в производстве департаментов полиции по городу Алматы и Алматинской области имелось более 30 уголовных дел по фактам хищений, совершенных схожим способом.
Установлено, что к совершению 24 эпизодов краж имели причастность участники разрабатываемой группы. Ущерб от их деятельности гражданам оценивается в более чем 2 млрд тенге В результате проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий собраны неопровержимые доказательства и установлены все звенья преступной схемы, в которую входило более 50 человек из разных регионов страны", - добавили в пресс-службе.
Ранее в нескольких регионах и городах Казахстана задержали 50 предполагаемых участников ОПГ.