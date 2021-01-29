В 2020 году в Алматы изъято 129 килограммов синтетических наркотиков

Polisia.kz

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - 129 килограммов синтетических наркотиков изъято полицейскими Алматы в минувшем году, передает Kazakhstan Today.

Сегодня полицией Алматы принимается комплекс организационных и практических мер, направленных на повышение эффективности пресечения оборота новых видов наркотиков, в том числе синтетического происхождения, другими словами, новых психоактивных веществ, пишет Polisia.kz

В 2020 году на территории мегаполиса в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий реализованы 12 оперативных разработок по факту сбыта, в результате выявлено 62 факта хранения синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 129 килограммов "синтетики". В числе задержанных - 22-летний гражданин С., который хранил синтетическое наркотическое вещество в особо крупном размере, весом более одного килограмма, приобретенное посредством мессенджера Telegram", - проинформировал начальник Управления по противодействию наркорпреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По его информации, в минувшем году ликвидировано пять лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков.

Одна из них дислоцировалась в обычной съемной квартире на территории Ауэзовского района. Организовали преступное производство трое молодых людей. При обыске помещения изъяты химические реактивы, различные компоненты для изготовления синтетических наркотических веществ, а также готовое к реализации вещество Меткатинон (мефедрон), общим весом 10 килограммов. Цена данного товара при реализации составила бы 240 миллионов тенге", - рассказал Алмагамбетов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства