В аэропорту Алматы задержали гражданина Пакистана с частично подделанным паспортом

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - В аэропорту Алматы задержали гражданина Пакистана с частично подделанным служебным паспортом, передает Kazakhstan Today.

6 февраля 2019 года, около 05.30, в Алматинском международном аэропорту на рейсе PS-538 Алматы - Киев пограничники задержали гражданина Пакистана, 1999 года рождения. Причиной задержания послужило обнаружение частичной подделки служебного паспорта (произведена замена бланка с установочными данными)", - сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.

Сейчас по этому факту проводятся следственные мероприятия по части 1 статьи 385 УК РК.

В этот же день, около 20.00, на погранзаставе "Ынтымак" Сарыагашского пограничного отряда задержан 29-летний житель Узбекистана. Он пытался незаконно пересечь границу вне пункта пропуска в направлении из Узбекистана в Казахстан. Проводятся следственные мероприятия по части 1 статьи 392 УК РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства