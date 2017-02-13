В Акмолинской области задержан гражданин Армении, находившийся в международном розыске

Кокшетау. 13 февраля. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские задержали уголовного преступника, находившегося в межгосударственном розыске, информирует пресс-служба областного департамента внутренних дел.

"В ходе патрулирования в селе Отемис Целиноградского района полицейские МПС остановили 44- летнего гражданина для проверки документов. В ходе проверки документов по базе ДТС полицейские установили, что мужчина находился в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 177 части 2 УК Республики Армения "Кража", - рассказали в ДВД, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время уголовный преступник находится под арестом. Сотрудники Целиноградского РОВД собранный по данному делу материал передадут в Шенгавитский Отдел Управления полиции города Еревана для дальнейших оперативно- следственных действий.

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