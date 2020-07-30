В Акмолинской области интернет-мошенники сняли крупные суммы со счетов граждан

Кокшетау. 29 июля. Kazakhstan Today - Три интернет-мошенничества со снятием крупных сумм с личных счетов граждан зарегистрированы в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

В минувшие выходные в полицию области поступило сразу два заявления по фактам мошенничества. Акмолинцы лишились крупных денежных сумм, которые злоумышленники сняли с личных сбережений и депозитов, сообщает Polisia.kz

24 июля в полицию города Степногорска с заявлением обратилась жительница поселка Бестобе. По словам женщины, 8 июля неизвестные лица путем обмана перечислили с ее банковской карты более 350 000 тенге. По данному факту полиция возбудила досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).

В настоящее время для поиска подозреваемых создана специальная следственно-оперативная группа.

Еще одно заявление о мошенничестве поступило 25 июля в дежурную часть управления полиции города Кокшетау. Жительница областного центра рассказала полицейским, что злоумышленники через интернет-программу сняли с ее депозита, действующего в одном из банков, денежные средства в размере 900 000 тенге.

На сегодняшний день в полицию с аналогичным заявлением обратилась еще одна потерпевшая. В обоих случаях мошенники действовали по одинаковой схеме: представляясь сотрудниками службы безопасности банка, уточняют наличие у горожан депозита, а также сообщают, что с имеющихся у них счетов хотели снять денежные средства и в ходе беседы убеждают потерпевших перевести сбережения с депозита на карту. В настоящее время полицейскими Кокшетау установлено, что телефонные звонки осуществлялись жителями других регионов республики", - рассказали в полиции Кокшетау.

Полицейские просят граждан быть бдительными и ни в коем случае не сообщать данные своей карты и счетов третьим лицам, не отправлять СМС с информацией о карте. При получении подобных звонков полицейские рекомендуют гражданам связаться со службой поддержки банка и уточнять необходимую информацию.

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