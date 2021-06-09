В Акмолинской области найдено тело бездомного мужчины

КОКШЕТАУ. 8 ИЮНЯ - 7 июня в Щучинске обнаружено тело мужчины без определённого места жительства с признаками насильственной смерти, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По данным департамента полиции Акмолинской области, в ночное время трое бездомных в алкогольном опьянении развязали драку, в ходе которой пострадал один из участников. Предварительно установлено, что 60-летний мужчина скончался от тяжёлых побоев. Тело было найдено на автобусной остановке районного центра.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое подозреваемых 1989 года рождения.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Следствие продолжается.

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