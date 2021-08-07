В Акмолинской области отменен оправдательный приговор насильнику 12-летней девочки

КОКШЕТАУ. 6 АВГУСТА - Акмолинский областной суд отменил вынесенный ранее оправдательный приговор в отношении насильника 12-летней девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Судебная коллегия по уголовным делам отменила оправдательный приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области от 8 июня 2021 года по делу об изнасиловании малолетней. Дело направлено на новое рассмотрение.

В суде объяснили, что основанием отмены приговора послужили допущенные нарушения процессуального закона при формировании коллегии присяжных заседателей и порядка исследования доказательств по делу.





Напомним, в Акмолинской области 12-летняя девочка подвергалась сексуальному насилию с декабря 2019 года по июнь 2020 года , преступления совершали трое местных мужчин, возраст которых 25-26 лет. О том, что ее несовершеннолетнюю дочь регулярно насиловали взрослые мужчины, мама узнала случайно. По словам девочки, как минимум трое мужчин, приятелей родного дяди, принуждали ее к сексу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства