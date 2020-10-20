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В Акмолинской области у браконьеров изъяли туши косули

19.10.2020 5185
Кокшетау. 19 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер", в ходе которого стражами порядка совместно с работниками "Охотзоопром" проверяются все лесные угодья, реки и озера, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области, 18 октября в дежурную часть управления полиции Кокшетау поступило сообщение экипажа "Тулпар-2" о том, что на 25-м километре автодороги Кокшетау - Рузаевка была остановлена автомашина марки "Нива", под управлением жителя Кокшетау 1992 года рождения, у которого в багажнике при осмотре было обнаружено четыре туши косули, гладкоствольное незарегистрированное ружье 16-го калибра и 26 патронов к нему. Соответствующие документы отсутствовали. Кроме водителя, в салоне автомобиля находились двое жителей областного центра 28 и 52 лет.
 
В настоящее время по данному факту возбуждено досудебное производство по части 1 статьи 337 УК РК (Незаконная охота). В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке". 
 
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