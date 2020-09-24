Тонну красной рыбы изъяли у браконьеров в Атырауской области

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Атырау. 23 сентября. Kazakhstan Today - Больше тонны красной рыбы пытались вывезти браконьеры из Атырау, передает Kazakhstan Today.
Задержанных остановили на трассе Атырау - Орал. Они на автомобиле Toyota Land Cruiser перевозили 345 рыб осетровых пород и икру кустарного производства, сообщает портал "Диапазон".
Общий вес изъятой красной рыбы составил свыше одной тонны...Задержаны 28-летний водитель автомашины и 29-летний пассажир. Оба молодых человека водворены в ИВС. Досудебное расследование проводится по части 2 статьи 339 УК Казахстана (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)", - сообщили в пресс-службе ДП области.
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