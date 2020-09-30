В Актюбинской области у браконьера изъяли рога сайгака

Актобе. 29 сентября. Kazakhstan Today - 27 сентября в ходе проведения оперативных мероприятий, в Мартукском районе задержан 31-летний житель одного из населенных пунктов, у которого по месту проживания в ходе досмотра обнаружены сайгачьи рога в количестве двух штук, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Мартукского РОП.

В ходе обыска под крышей сарая обнаружено и изъято двуствольное ружье, неустановленной модели 16-го калибра.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК (Незаконное добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов).

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Напомним, в конце августа в Карагандинской области задержали браконьеров, истребивших 212 сайгаков. 21 августа житель Кызылординской области задержан с двумя тушами сайгаков.

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