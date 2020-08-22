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Житель Кызылординской области задержан с двумя тушами сайгаков

21.08.2020, 09:12 7588
Житель Кызылординской области задержан с двумя тушами сайгаков
Polisia.kz
Кызылорда. 21 августа. Kazakhstan Today - Сотрудниками Аральского районного отдела полиции департамента полиции Кызылординской области и Кызылординской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира в степной местности близ аула Куланды задержан мужчина, у которого изъято две туши сайгаков, передает Kazakhstan Today.
 
Кызылординские полицейские задержали жителя области с двумя тушами сайгаков, сообщает Polisia.kz
 
По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов), назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
 

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