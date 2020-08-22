Житель Кызылординской области задержан с двумя тушами сайгаков

Polisia.kz

Кызылорда. 21 августа. Kazakhstan Today - Сотрудниками Аральского районного отдела полиции департамента полиции Кызылординской области и Кызылординской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира в степной местности близ аула Куланды задержан мужчина, у которого изъято две туши сайгаков, передает Kazakhstan Today.

Кызылординские полицейские задержали жителя области с двумя тушами сайгаков, сообщает Polisia.kz

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов), назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства