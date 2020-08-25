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В Карагандинской области задержали браконьеров, истребивших 212 сайгаков

24.08.2020, 20:42 3808
Караганда. 24 августа. Kazakhstan Today - В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий, а также при патрулировании с вертолета ареала обитания сайгаков, специализированной оперативно-следственной группой ДП Карагандинской области, совместно с сотрудниками ДП Кызылординской области и ДКП МВД РК задержаны шестеро жителей Кызылординской области, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, задержанные занимались незаконной охотой и истребили сайгаков общей численностью 212 особей. 
 

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 337, 339 УК РК. В настоящее время подозреваемые арестованы, вещественные доказательства: оружие, автомашины и дериваты животных изъяты. Проводится расследование", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин. 

 
10 августа в Актюбинской области задержали группу браконьеров, промышлявшую отстрелом сайги и продажей сайгачьих рогов.
 
8 августа в Жалагашском районе Кызылординской области в западном направлении от поселка Акбока, инспекторы "ПО "Охотзоопром" задержали автомашину браконьеров. При осмотре автомобиля обнаружена туша джейрана.
 
23 июля в Мангистауской области задержали браконьеров за охоту на джейрана.
 

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