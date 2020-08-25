В Карагандинской области задержали браконьеров, истребивших 212 сайгаков

Караганда. 24 августа. Kazakhstan Today - В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий, а также при патрулировании с вертолета ареала обитания сайгаков, специализированной оперативно-следственной группой ДП Карагандинской области, совместно с сотрудниками ДП Кызылординской области и ДКП МВД РК задержаны шестеро жителей Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , задержанные занимались незаконной охотой и истребили сайгаков общей численностью 212 особей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 337, 339 УК РК. В настоящее время подозреваемые арестованы, вещественные доказательства: оружие, автомашины и дериваты животных изъяты. Проводится расследование", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

10 августа в Актюбинской области задержали группу браконьеров, промышлявшую отстрелом сайги и продажей сайгачьих рогов.

8 августа в Жалагашском районе Кызылординской области в западном направлении от поселка Акбока, инспекторы "ПО "Охотзоопром" задержали автомашину браконьеров. При осмотре автомобиля обнаружена туша джейрана.

23 июля в Мангистауской области задержали браконьеров за охоту на джейрана.

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