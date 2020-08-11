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В Кызылординской области задержали браконьеров за охоту на джейрана

10.08.2020, 19:45 5887
Кызылорда. 10 августа. Kazakhstan Today - Вечером 8 августа в Жалагашском районе Кызылординской области в западном направлении от поселка Акбока, инспекторы "ПО "Охотзоопром" задержали автомашину браконьеров, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, при осмотре автомобиля обнаружена туша джейрана с признаками огнестрельных ранений, а также охотничье огнестрельное оружие. Задержаны два жителя села Актыр Жалагашского района. Возбуждено уголовное дело.
 
23 июля за охоту на джейрана задержали браконьеров в Мангистауской области. 
 
За первые полгода государственными инспекторами Казахстана выявлено 3748 случаев нарушений природоохранного законодательства.
 

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