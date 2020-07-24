В Мангистау задержали браконьеров за охоту на джейрана

Актау. 23 июля. Kazakhstan Today - 23 июля в ходе проведения совместных рейдовых мероприятий государственными инспекторами Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, РГКП "ПО "Охотзоопром" и участковым района на территории Каракиянского района Мангистауской области были задержаны браконьеры на автомобилях "Митсубиси-Паджеро" и "Тойота-Ленд-Крузер", передает Kazakhstan Today.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.

При осмотре автомобиля были обнаружены четыре туши джейрана и два ружья без серии и номера. Нарушителями оказались жители Мангистауской области", - написал Сакен Дилдахмет.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа районной полиции. Все собранные материалы переданы в полицию для возбуждения дела.

20 июля в заповеднике Алматинской области мужчина из незаконного ружья застрелил косулю. Месяцем ранее браконьеры убили косулю в Северном Казахстане.

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