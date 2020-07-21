Алматинец убил косулю в заповеднике

Алматы. 20 июля. В заповеднике Алматинской области мужчина из незаконного ружья застрелил косулю, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , житель Алматы задержан с поличным. Его задержали инспекторы природоохранной полиции при проведении очередных рейдовых мероприятий на территории государственного заповедника Талгарского района со всеми уликами. На момент задержания браконьер успел разделать животное на несколько частей.

Полицейские установили, что на изъятое у 43-летнего алматинца огнестрельного оружия никаких документов на ношение, хранение и использование нет.

Факт незаконной охоты был зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований, подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства. Начато досудебное расследование по статье 337 часть 4 УК РК.

Аналогичный случай произошел 22 июня вблизи села Минеевка Северно-Казахстанской области.

В начале июня в ходе спецоперации полицейские Атырау задержали автомашину с крупной партией рыб осетровых пород.

В конце мая пограничная служба КНБ спасла 43 тюленя от браконьеров на Каспийском море.

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