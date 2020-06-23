В Северном Казахстане браконьеры убили косулю

Петропавловск. 22 июня. Kazakhstan Today - Вблизи села Минеевка Северно-Казахстанской области браконьеры убили косулю, передает Kazakhstan Today.

В воскресенье, поздно вечером, сотрудники районного отдела полиции и управления лесного хозяйства проводили рейдовые мероприятия по охотничьим угодьям. Недалеко от села Повозочное их внимание привлекла автомашина ВАЗ, водитель которой, заметив защитников природы, попытался скрыться. В лесу полицейские обнаружили брошенную "Ладу", владельцем которой оказался 31-летний житель села Ортаколь", - сообщили в департаменте полиции региона.

Также в лесу, вблизи села Минеевка района Шал акына, были обнаружены два ружья и туша убитой косули.

Выяснилось, что в незаконной охоте участвовали трое жителей района.

Все они в настоящее время установлены. О промысле браконьеров свидетельствуют и изъятые ружья и туша самки сибирской косули, которую они спрятали в лесном массиве в разных местах. В ходе следственных действий охотники показали эти места. По факту незаконной охоты начато досудебное расследование по части 3 статьи 337 УК РК. Как оказалось, изъятые ружья не зарегистрированы. По факту незаконного хранения оружия собраны административные материалы по части 1 статьи 482 КоАП РК", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщил старший инспектор природоохранной полиции ДП СКО Асхат Кожабаев, в настоящее время охота запрещена.

С начала года это 12 факт незаконной охоты, за совершение которых в отношении браконьеров приняты меры уголовного преследования. Более 200 фактов, связанных с нарушением правил охоты, попали под административную ответственность", - рассказал он.





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