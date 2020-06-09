В Атырау прошла спецоперация по задержанию браконьеров

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Атырау. 8 июня. Kazakhstan Today - В ходе спецоперации полицейские Атырау задержали автомашину с крупной партией рыб осетровых пород, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведения спецоперации сотрудниками департамента полиции Атырауской области на трассе Кульсары-Сарыкамыс задержана машина с крупной партией рыб осетровых пород общим весом более 600 килограммов, сообщает Polisia.kz .

Ведется досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растении или животных, их частями или дериватами).

Иная информация, согласно статье 201 УПК, не разглашается.

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