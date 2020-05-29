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Погранслужба спасла от браконьеров более 40 тюленей на Каспии

28.05.2020, 11:02 11449
Погранслужба спасла от браконьеров более 40 тюленей на Каспии
Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан спасла 43 тюленя от браконьеров на Каспийском море, передает Kazakhstan Today.
 

Изъята из незаконного браконьерского оборота рыба осетровых пород - 763 штуки (3,8 тыс. килограммов), частиковых пород - 4947 штук (2,5 тыс. килограммов), а также 43 тюленя", - сообщили в пресс-службе КНБ.

 
Пограничники выпустили в естественную среду обитания 3824 штуки живой рыбы (в том числе 695 осетровых видов) и 43 тюленя. Браконьерам наложен штраф в размере 1,88 млн тенге.
 
В ведомстве сообщили, что задержано 98 нарушителей в пограничном пространстве, из них 14 нарушителей режима государственной границы и 71 режима территориальных и внутренних вод. Арестовано 65 плавательных средств, 42 двигателя, 4 транспортных средства, орудия браконьерского лова: более 236 километров сетей и калад, 66 вентерей, 55,1 тыс. крючьев и т.д.
 

Ущерб, нанесенный браконьерами, оценивается в 85,6 млн тенге. Предотвращен экологический ущерб в размере более 1 млрд тенге", - уточнили в ведомстве. 

 
Отмечается, что профилактические мероприятия по пресечению браконьерской деятельности и охране ресурсов в акватории Каспия осуществляются с 31 марта 2020 года, продолжаются по сей день.
 

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