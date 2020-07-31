С начала года в Казахстане выявлено 39 фактов браконьерства

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - За первые полгода государственными инспекторами Казахстана выявлено 3748 случаев нарушений природоохранного законодательства, передает Kazakhstan Today.

У браконьеров изъяты 513 туш и 1571 рог сайгаков. Заметный рост таких случаев, по сравнению с прошлым годом (25 фактов браконьерства, изъято 530 рогов и 650 туш сайгаков) связывают с возросшей слаженностью и оперативностью взаимодействия госорганов по пресечению преступных групп", - рассказали в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По информации ведомства, за первые полгода государственными инспекторами выявлено 3748 случаев нарушений природоохранного законодательства, за которые к административной ответственности привлечено более 3 тысяч человек, к уголовной - 12 браконьеров. При этом общая сумма штрафов составила более 44 млн тенге, а сумма ущерба - около 1,6 млрд тенге.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года выявлено 4197 случаев нарушений, за которые к административной ответственности привлечено также более 3 тысяч человек, к уголовной - 19. Общая сумма штрафов тогда составила 45,6 млн тенге, сумма ущерба - 870 616,2 тыс. тенге.

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