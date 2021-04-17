В Акмолинской области в ходе спецоперации изъята крупная партия гашиша

КОКШЕТАУ. 16 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области проведена спецоперация по ликвидации канала поставки гашиша в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники по противодействию наркопреступности ДП области пресекли деятельность группы, у которой изъято более 16 килограммов гашиша и более 17,5 млн 500 тенге, сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В результате скоординированной работы оперативных сотрудников изобличены трое граждан, организовавших поставку, хранение и сбыт наркотического средства "гашиш" в особо крупном размере на территорию пристоличного региона и города Нур-Султана", - проинформировали в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконное хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

В отношении подозреваемых применено процессуальное задержание с водворением в изолятор временного содержания.

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