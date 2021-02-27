В Актобе сводница вовлекала несовершеннолетних в проституцию

Актобе. 26 февраля. Kazakhstan Today - 18 февраля сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Актюбинской области в ходе проведении оперативных мероприятий установлена сводница, которая через сайты за денежное вознаграждение предоставляла клиентам несовершеннолетних девушек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 134 УК РК. Своднице грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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