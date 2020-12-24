Житель Кокшетау заставлял девушку заниматься проституцией в Бурабае

Кокшетау. 23 декабря. Kazakhstan Today - Акмолинскими полицейскими выявлен факт вовлечения в занятие проституцией в курортной зоне Бурабай, передает Kazakhstan Today.
Оперативники задержали 29-летнего ранее неоднократно судимого жителя Кокшетау, который, используя зависимое материальное положение 25-летней девушки, больше года принуждал ее оказывать интимные услуги в Бурабайском районе. Кроме того, он все это время вымогал у нее деньги", - информирует пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
В настоящее время по данным двум фактам проводятся досудебные расследования по статье 308 (Вовлечение в занятие проституцией) и по статье 194 (Вымогательство) УК РК.
Имеются свидетельские и признательные показания. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания", - добавили в полиции.
Напомним, в Кокшетау расследуют факт вовлечения 22-летней девушки в проституцию. Оперативники задержали 24-летнюю местную жительницу, ранее неоднократно судимую, которая, используя зависимое материальное положение девушки, понуждала последнюю оказывать интимные услуги.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Алматы.
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