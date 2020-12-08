Житель Уральска подозревается в изнасиловании 13-летней падчерицы

Уральск. 7 декабря. Kazakhstan Today - В изнасиловании 13-летней падчерицы подозревается житель Уральска, передает Kazakhstan Today.

Об изнасиловании 13-летней девочки в Уральске написано на странице фонда "НеМолчи" в Facebook.

Классический случай, бил жену и детей, а старшую стал совращать и насиловать 1,5 года назад. В один день так сильно избил жену, что она потеряла сознание, дочь думала, что мама умерла, просила не умирать и от страха все рассказала, что боится отчима, что теперь как они будут жить. Вот вам классика жанра: бьет, потом насилует", - говорится в сообщении .

По информации фонда, дело завели в департаменте полиции Уральска.

В группе также рассказали об изнасиловании 4 девочек-подростков в "одном из маленьких городов Казахстана".

Вчера вообще вопиющий случай. Позвонила девушка: в одном из маленьких городов Казахстана мужчина 53 лет обвиняется в изнасиловании и развращении четырех девочек-подростков. При этом одна из потерпевших позвонила и рассказала, что таких девочек больше, просто всем стыдно и они боятся позора! Мужчина обманом и шантажом как "добрый" дядя-сосед обещал помощь и поддержку в трудной ситуации, говорил: "Обращайтесь и не бойтесь". А сам запугивал, снимал на камеру и заставлял регулярно заниматься с ним сексом девственниц", - пишет автор поста.

Тем временем в Кокшетау расследуют факт вовлечения 22-летней девушки в проституцию. Оперативники задержали 24-летнюю местную жительницу, ранее неоднократно судимую, которая, используя зависимое материальное положение девушки, понуждала последнюю оказывать интимные услуги, пишет Polisia.kz

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Вовлечение в занятие проституцией", имеются свидетельские и признательные показания. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества.









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