Количество изнасилований детей в Казахстане выросло на 49%

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за восемь месяцев 2020 года количество изнасилований в отношении детей выросло на 49%. Рост таких преступлений объясняется тем, что жертвы решились обратиться в полицию только в этом году, передает Kazakhstan Today.

В МВД рассказали, что за восемь месяцев этого года на 0,6% выросло число людей, которые совершили преступления против половой неприкосновенности детей.

Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам, в этом году зарегистрировано 644 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, среди них почти на 49% выросло число изнасилований (со 117 до 174), сообщает телеканал КТК

Причиной роста количества зарегистрированных изнасилований является регистрация в текущем году более 37% (из вышеуказанных 174) фактов, совершенных в прошлых годах. В указанных случаях пострадавшие обратились в полицию только в текущем году", - говорится в сообщении.

Сейчас в колониях содержится 1800 человек, которых осудили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.





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