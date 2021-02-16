В Актау осудили полицейского за покровительство проституткам

Актау. 15 февраля. Kazakhstan Today - На скамье подсудимых находились бывший участковый полицейский, а также женщина, организовавшая притон с проститутками. Актауский городской суд признал их виновными, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", бывшего участкового признали виновным в покровительстве проституткам. Притон был обнаружен в период пандемии коронавируса.

Следователи установили, что притоны для занятия проституцией организовала гражданка Узбекистана. Чтобы избежать наказания, она дала взятку полицейскому в размере 15 тысяч тенге.

В результате, несмотря на карантинные ограничения, было допущено скопление людей в притоне, что способствовало быстрому распространению коронавирусной инфекции, повлекшей угрозу жизни и здоровью людей", - сообщили в Мангистауском областном суде.

Прокурор просил суд назначить наказание организатору притона в виде лишения свободы сроком на пять лет, а бывшему участковому - в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Защита потребовала прекращения уголовного дела против подсудимых в связи с тем, что предъявленные им обвинения не были полностью обоснованы.

Подсудимые не признали свою вину в содеянном.

Суд признал виновными подсудимых в совершении уголовного правонарушения по пункту 1 части 2 статьи 309 (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество), пункту 3 части 3 статьи 367 (Дача взятки), пункту 3 части 1 статьи 218 УК РК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем), пункту 3 части 4 статьи 361, пункту 2 статьи 366 (Получение взятки), пункту 1 статьи 305 (Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) УК РК.

Организатор притона, согласно приговору суда, получила срок в виде лишения свободы сроком на три года, а бывший полицейский - четыре года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

При назначении наказания подсудимому К. в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание учитывалось отсутствие в прошлом судимости, наличие двух несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств судом не установлено. Приговором суда Н. признана виновной, и ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы. Также К. признан виновным, и ему назначено наказания в виде четырёх лет лишения свободы, на два года лишение права занимать должности на государственной службе и других органах местного самоуправления. Также согласно части 1 статьи 49 УК РК лишён звания "майор полиции", - сообщили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

28 января в Актау на 12 лет осудили полицейского, который оказывал покровительство незаконной деятельности по предоставлению секс-услуг. Согласно материалам дела, оперативный сотрудник взял под покровительство группу лиц, занимающихся проституцией. За это в течение полугода он получал по 500 тыс. тенге в месяц. Таким образом, общая сумма взятки составила 3 миллиона тенге.

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