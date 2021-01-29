В Актау на 12 лет осудили полицейского за покровительство проституткам

Актау. 28 января. Kazakhstan Today- В Актау на 12 лет осудили полицейского, который оказывал покровительство незаконной деятельности по предоставлению секс-услуг, передает Kazakhstan Today.

Согласно материалам дела, оперативный сотрудник взял под покровительство группу лиц, занимающихся проституцией. За это в течение полугода он получал по 500 тыс. тенге в месяц. Таким образом, общая сумма взятки составила 3 млн тенге, сообщает "Хабар 24"

Наказание преступник будет отбывать в колонии строгого режима.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: "Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем" и "Получение взятки". Чтобы скрыть свои действия, полученные деньги он переводил на банковские счета своих родственников", - прокомментировал старший следователь Антикоррупционной службы Мангистауской области Али Абдулов.

Напомним, в прошлом году в Казахстане ужесточили наказание за коррупционные преступления . Согласно принятому закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействии коррупции", предусматривается запрет на применение условно-досрочного освобождения к осуждённым за коррупционные преступления. Исключение предусмотрено для беременных, женщин с малолетними детьми, отцов-одиночек, людей пенсионного возраста и инвалидов первой, второй групп.

При этом преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов и судьями, характеризуются повышенной общественной опасностью. Получение сотрудником правоохранительного органа или судьёй взятки до 138 900 тенге теперь считается тяжким коррупционным преступлением.

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