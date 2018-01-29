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В Актау мужчина устроил самосуд над подозреваемым в убийстве сына29.01.2018
  • Фото: www.lada.kz
Криминал  14:21

Актау. 29 января. Kazakhstan Today - В Актау мужчина устроил самосуд над подозреваемым в убийстве сына, передает Kazakhstan Today.

Тамерлан (имена изменены) подозревал в убийстве своего сына жителя Мангистауской области Марата. Он дважды нанимал людей для похищения предполагаемого убийцы, пишет Lada.kz.

Как рассказал председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области Азат Избасаров, с целью похищения подозреваемого Тамерлан обратился к своему знакомому Тимуру и попросил его помочь за $3 тыс. Тимур для дела нанял еще трех мужчин.

С фотографией Марата троица отправилась в Жанаозен, где проживал подозреваемый в убийстве. Когда Марат вышел из дома, ему связали руки, посадили в машину и отвезли в степь, где его уже ждал Тамерлан.

Под угрозой расправы Марат признался в убийстве сына Тамерлана. После этого Тамерлан заявил в правоохранительные органы, что Марат признает вину в содеянном. Однако Марат оставался на свободе.

Позже Тамерлан предпринял вторую попытку похищения Марата. За это он обещал подельнику 4 млн тенге. Марата вывезли в степь, где его ждал Тамерлан. На вопрос о причастности к убийству сына Тамерлана Марат ответил отрицательно.

Тогда Тамерлан избил мужчину до смерти. Тело закопали в степи.

За убийство самого Тамерлана приговорили к 19 годам колонии строгого режима, а его соучастников - к 16 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
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