В Актау школьники устроили массовую драку   

За неподчинение парня увозили в горы и избивали

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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанского студента пытались завербовать в экстремистскую организацию за рубежом, сообщила мать молодого человека в ходе пресс-конференции "Вербовка граждан Казахстана в деятельность деструктивных религиозных организаций и незаконное изъятие органов человека у казахстанцев".





Как рассказала женщина, новый друг сына уговорил его съехать из общежития и переселиться в квартиру.





Парня держали под постоянным контролем, давили на психику, заставляли читать намаз, а за неподчинение вывозили в горы и избивали", - приводит слова матери " Sputnik Казахстан" .





В ходе мероприятия общественники отметили, что таких примеров много. Они считают, что Миннауки и дипломаты должны взять на контроль агентские компании, которые отправляют молодежь за рубеж.





Напомним, в феврале в Казахстане нейтрализовали 8 экстремистских группировок. В Актау задержан подозреваемый в подготовке теракта.



