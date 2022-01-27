В Актау вынесли приговор по делу о финансовой пирамиде
26.01.2022, 10:04 29741
Фото: depositphotos.com
АКТАУ. 26 ЯНВАРЯ - В Актау осудили организатора финансовой пирамиды и нотариуса, которая оформляла мошеннические сделки. Подельники меньше чем за год обманули вкладчиков на 3 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В суд подали сразу 642 человека. Подсудимые должны потерпевшим разные суммы: одним десятки тысяч, другим миллионы. Лишь около 30 пострадавших смогли вернуть свои машины до того, как мошенники их продали, сообщает телеканал КТК.
Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на 6,5 лет. Суд учел наличие у обоих несовершеннолетних детей. Причем организатор воспитывает ребенка один. А у его подельницы-нотариуса трое детей.
Третий и самый главный фигурант уголовного дела - создатель финансовой пирамиды - до сих пор в международном розыске. В отношении него возбуждено отдельное дело.
Осужденных обязали выплатить ущерб всем вкладчикам.
ТОО "Капитал плюс" именно были, существовал на территории Мангистауской области с ноября месяца 19-го года по февраль 20-го года. До этого данная компания называлась "Выгодный заем". Была пирамида: самое главное - найти клиентов, показать, что производятся выплаты, заинтересовать лица. И, как "сарафанное" радио, они начали рассказывать друг другу, что я плачу, я вложил, у меня получилось - и у вас тоже получится", - сказала судья Аида Булакбаева.
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В Актюбинской области после митингов и беспорядков возбуждено 14 уголовных дел
27.01.2022, 15:24 10441
Фото: polisia.kz
АКТОБЕ. 27 ЯНВАРЯ - В Актюбинской области 14 уголовных дел возбудили после митингов и беспорядков, сообщили в департаменте полиции региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Актюбинской области по фактам организации актов терроризма, массовых беспорядков, применения насилия в отношении представителей власти, нападения на государственные здания и их захвата возбуждено 14 уголовных дел.
В органы полиции было доставлено около 1,5 тысяч человек, арестовали 16 человек, еще трое находятся под домашним арестом", - проинформировали в областном департаменте полиции.
Что касается административных дел, 339 из них пересмотрели по протестам прокуроров и жалобам адвокатов, сообщает "Мой город".
По данным областного суда, изначально 45 человек по ним были оштрафованы, 294 арестованы. Апелляционная коллегия смягчила эти наказания. 294 арестованным сократили сроки ареста, 41 нарушителю штраф заменили на предупреждение, еще по четырем делам снизили сумму штрафов. В основном административные наказания были вынесены за нарушение режима ЧП и порядка организации и проведения мирных митингов.
Напомним, с 4 по 7 января продолжался митинг на центральной площади в Актобе, протесты прошли и в районах. В Хромтауском районе жители перекрыли дорогу Самара - Шымкент, в Мугалжарском - железную дорогу, были попытки перекрытия газо- и нефтепровода, был захват аэропорта Актобе.
Как сообщалось ранее, в ночь на 7 января в результате операции по зачистке площади и освобождению здания акимата области от преступников был уничтожен один участник террористической акции.
В Актобе задержан участник транснациональной ОПГ, занимавшейся производством и сбытом наркотиков
27.01.2022, 11:18 17801
АКТОБЕ. 27 ЯНВАРЯ - Сотрудниками департамента полиции на транспорте выявлена еще одна связь транснациональной организованной преступной группы. Задержан 30-летний местный житель, производивший и реализующий наркотики в Актобе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В конце прошлого года в Караганде была выявлена очередная связь ОПГ, занимавшаяся пересылкой прекурсоров для производства наркотиков. В арендованном ею гараже оперативниками были изъяты шесть 30-литровых пластиковых бочек с прекурсорами - химическими веществами, которые используются для изготовления "Альфа-PVP", сообщает Polisia.kz.
В ходе отработки связей был установлен житель Актобе, который наладил производство синтетических наркотиков в домашних условиях. В момент задержания у него было изъято пять разовых доз синтетики, а по месту жительства - еще восемь свертков с наркотиками.
Кроме того, в разных частях города изъято в общей сложности 55 закладок, приготовленных им для "клиентов" под заказ. По результатам судебно-химической экспертизы, общий вес изъятых наркотиков составил около килограмма "синтетики". Также изъяты вещественные доказательства, указывающие на факт производства наркотиков.
По словам полицейских, этому событию предшествовал ряд крупных задержаний, проведенных в 2021 году в Нур-Султане, а также в Карагандинской, Акмолинской и Павлодарской областях. Тогда было изъято свыше 25 килограммов готовых к реализации наркотиков и 3,5 тонны прекурсоров, из которых они изготавливались. Ликвидировано пять крупных нарколабораторий, две из них "работали" в Карагандинской области; по одной - в Нур-Султане, Павлодаре и Акмолинской области.
В ходе спецоперации был задержан организатор и шесть участников транснациональной ОПГ, которые организовали изготовление и сбыт мефедрона как в Казахстане, так и за его пределами, используя мессенджеры и сеть интернет магазинов. Каждый участник преступной группы курировал закрепленную за ним территорию реализации наркотиков, а также выполнял определенные обязанности: транспортировку, изготовление и хранение веществ", - говорится в материале.
Так, четверо занимались изготовлением и сбытом психотропных веществ в Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Караганде. Один из них осуществлял свою деятельность на территории России и Грузии.
В ходе расследования установлены международные преступные связи, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РК (Создание и руководство транснациональной преступной группой).
Всего по этой ОПГ возбуждено восемь уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков.
В Атырауской области зверски убили пастуха
27.01.2022, 11:11 18601
АТЫРАУ. 27 ЯНВАРЯ - 25 января на одной из зимовок в Жылыойском районе Атырауской области произошло зверское убийство пастуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По неофициальной информации, это произошло близ села Косчагил. 38-летний житель Кульсары выехал в степь на поиски скота и встретил на пути местного пастуха с помощником. Втроем они сели распивать спиртное, в какой-то момент возник конфликт. Кульсариец связал руки и ноги 60-летнему пастуху и зарезал его ножом словно животное, после чего скрылся с места преступления", - пишет издание "АкЖайык".
В районный отдел полиции обратился помощник пастуха. Полицейские "по горячим следам" задержали подозреваемого в трех километрах от зимовки.
Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство), ведется расследование.
В Алматы полицейские ищут жертв мебельной компании
26.01.2022, 20:39 45296
АЛМАТЫ. 26 ЯНВАРЯ - Руководителя и других причастных лиц подозревают в мошенничестве. Общий материальный ущерб на данный момент составляет более 15 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В производстве СУ ДП Алматы находится уголовное дело, зарегистрированное в едином реестре досудебного расследования по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 частью 3 пунктом 4 УК РК, сообщает Polisia.kz.
Из материалов уголовного дела следует, что факт мошенничества со стороны директора фирмы Safari Mebel - гражданин И. и других лиц заключается в том, что они путем размещения рекламы своей деятельности в социальной сети привлекали клиентов. Доверчивые граждане, увидев рекламу, не сомневаясь в прозрачности деятельности, связывались с ними. Чтобы войти в доверие и усыпить бдительность потенциальных заказчиков, подозреваемые делали замеры на определенный заказ, получали предоплату и даже заключали договоры на изготовление и установку корпусной мебели, не имея при этом реальной возможности ее производства. В результате обманутые граждане не получали от исполнителей заказа мебель. Оплаченную сумму они, соответственно, тоже не возвращали", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
В настоящее время с аналогичными заявлениями обратились 30 граждан. Общий материальный ущерб на данный момент составляет более 15 миллионов тенге.
В Кызылординской области задержали браконьеров с тушей сайгака
26.01.2022, 19:37 47891
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 26 ЯНВАРЯ -23 января сотрудники отдела полиции Казалинского района департамента полиции Кызылординской области совместно с сотрудниками Кызылординского регионального филиала РГКП "Охотзоопром" в ходе рейда в 20 километрах от населенного пункта Тапа остановили мотоцикл "ИЖ-Планета", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проверки в багажнике мотоцикла обнаружена одна туша животного, похожего на сайгака. Задержаны двое подозреваемых. С места происшествия изъято одноствольное охотничье ружье 16 калибра и три патрона, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование согласно пункту 2 части 4 статьи 337 УК РК (Незаконная охота в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование). Назначены экспертизы.
В начале января в Павлодарской области задержаны девять браконьеров. У задержанных обнаружили две шкуры рыси и одна туша косули.
В декабре 2021 года ДКНБ по Кызылординской области совместно с областной прокуратурой проведена спецоперация по пресечению противоправной деятельности преступной группы, причастной к организации канала незаконной добычи и сбыта сайгачьих рогов.
Еще одного бывшего директора ФК "Иртыш" осудили за налоговые махинации
26.01.2022, 17:46 55426
Фото: Pexels
ПАВЛОДАР. 26 ЯНВАРЯ - Экс-директора общественного фонда футбольного клуба "Иртыш" Жанайдара Дюсембаева осудили за неуплату налогов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 245 УК ("Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций"), назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях на три года", - говорится в приговоре, вынесенном в суде №2 Павлодара, сообщает Pavlodarnews.kz.
В соответствии с законом "Об амнистии" срок и размер основного наказания сокращен до 1,5 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
В период с 1 июля 2017 года по 31 марта 2018-го ОФ ФК "Иртыш" предоставил в налоговый комитет декларации с искаженными данными. В госбюджет не были уплачены индивидуальный и социальный налоги - 248 419 610 тенге", - пишет Pavlodarnews.kz.
По информации источника, задолженность образовалась из-за того, что зарплата игроков основного состава ФК "Иртыш" в разы превышала ту, что была в утвержденной на 2017-2018 годы смете расходов.
Жанайдар Дюсембаев дал устное указание главбуху внести в налоговые декларации ОФ искаженные сведения о доходах и расходах, а также занизить сумму заработной платы игроков основного состава", - сообщает сайт.
Подсудимый в суде свою вину не признал и просил его оправдать.
Напомним, в мае этого года другого экс-директора футбольного клуба "Иртыш" Серика Умарханова приговорили к году лишения свободы за неуплату налогов на 193 млн тенге.
Ограбивший магазин бытовой техники мародер задержан в Алматы
26.01.2022, 17:15 58051
АЛМАТЫ. 26 ЯНВАРЯ - В Алматы задержан мародер, участвовавший в нападении на магазин бытовой техники. Им оказался 24-летний житель Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, в качестве вещественных доказательств изъяты похищенные товары, в основном бытовая техника.
По нашим данным, подозреваемый участвовал в массовых беспорядках и ограблении магазина бытовой техники, расположенном на проспекте Райымбека. Как выяснилось, краденое фигурант прятал по месту своего жительства, а позже планировал сбыть", - проинформировал начальник отдела полиции при УП Медеуского района Едилхан Байгараев.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК ("Кража"). В отношении задержанного суд избрал санкцию в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что мародер, ограбивший в Алматы магазин сотовых телефонов, задержан в Туркестане.
Мародер, ограбивший в Алматы магазин сотовых телефонов, задержан в Туркестане
26.01.2022, 13:06 66846
Фото: Polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 26 ЯНВАРЯ - В Туркестане задержан мародер, который во время беспорядков ограбил магазин сотовых телефонов в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения сотрудников криминальной полиции управления полиции города Туркестан попали двое мужчин из Усть-Каменогорска, которые остановились в одной из гостиниц Кентау. Задержание одного из них оперативники провели в Туркестане при сбыте в ломбард похищенного. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника ДП Туркестанской области Асылжан Калдарбеков", - сообщает Polisia.kz.
По словам Калдарбекова, молодой человек ранее был судим за разбой.
Со слов подозреваемого, он с другом прибыл в Алматы 5 января. Во время погромов мародеры ограбили магазин Kcell, откуда унесли пять телефонов Samsung, двое беспроводных наушников и смарт-часы Apple watch.
Материальный ущерб, уточнил полицейский, составил 1 млн тенге.
После совершенных преступлений мародеры уехали домой.
Три телефона мародеры успели сбыть в Усть-Каменогорске, а деньги потратить на собственные нужды. Затем, воспользовавшись тем, что везде сняты блокпосты, прибыли в Туркестанскую область на такси. По данному факту сейчас проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража", - проинформировал Калдарбеков.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
В качестве вещественного доказательства у него изъята часть похищенного. Полицейские проводят мероприятия, направленные на розыск и задержание его подельника.