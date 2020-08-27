В Актау задержали вооруженного мужчину

Актау. 26 августа. Kazakhstan Today - Вооруженный мужчина был задержан 26 августа в 5-м микрорайоне, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает "Лада", инцидент произошел примерно в 15.40 возле редакции интернет-ресурса.
По информации департамента полиции Мангистауской области, на месте задержания работала следственно-оперативная группа и бойцы СОБРа.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия", - отметили в полиции.
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