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В Актау задержали вооруженного мужчину

26.08.2020, 21:21 5887
Актау. 26 августа. Kazakhstan Today - Вооруженный мужчина был задержан 26 августа в 5-м микрорайоне, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Лада", инцидент произошел примерно в 15.40 возле редакции интернет-ресурса. 
 
По информации департамента полиции Мангистауской области, на месте задержания работала следственно-оперативная группа и бойцы СОБРа.
 

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия", - отметили в полиции.

 

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