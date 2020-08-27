В Актау задержали вооруженного мужчину

Актау. 26 августа. Kazakhstan Today - Вооруженный мужчина был задержан 26 августа в 5-м микрорайоне, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", инцидент произошел примерно в 15.40 возле редакции интернет-ресурса.

По информации департамента полиции Мангистауской области, на месте задержания работала следственно-оперативная группа и бойцы СОБРа.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия", - отметили в полиции.

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