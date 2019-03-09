Актобе. 12 декабря. Kazakhstan Today - В Актюбинской области задержаны подозреваемые в серии поджогов в поселке Косестек, передает Kazakhstan Today.





Полицейские проверили всех жителей поселка - 1537 человек. Удалось установить, что преступления не связаны между собой и совершены разными лицами по различным мотивам, пишет "Диапазон"





В совершении поджогов изобличены три жителя посёлка, не связанные друг с другом. Среди них несовершеннолетняя жительница села, совершавшая поджоги строений из личных неприязненных отношений с родственниками и знакомыми. 35-летняя безработная женщина, совершавшая поджоги сеновалов из мести. 25-летний безработный мужчина, совершавший поджоги с целью напугать односельчан и получить материальную выгоду", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.





Доказательства вины задержанных собраны, уголовное дело расследуется следственным управлением совместно с процессуальными прокурорами и находится на контроле руководства департамента полиции.





Ранее сообщалось, что в поселке Косестек Актюбинской области совершена серия поджогов. Больше двух недель неизвестные проникали на частную территорию и уничтожали сено. Всего они совершили 13 умышленных поджогов. Пострадали 4 строения и 9 сеновалов, ущерб составил 5,7 млн тенге.





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