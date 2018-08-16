В Актобе арестованный за мелкое хулиганство салафит ранил двух полицейских

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В Актобе арестованный за мелкое хулиганство салафит ранил двух полицейских16.08.2018
Криминал  12:54

Актобе. 16 августа. Kazakhstan Today - В Актобе приверженцы салафизма под действием наркотиков сообщили в полицию о готовящемся акте терроризма, передает Kazakhstan Today.

"29 июля текущего года на номер 102 УВД Актобе поступил звонок о якобы готовящемся акте терроризма. По прибытии на место происшествия сотрудники полиции пытались опросить заявителя и находившегося с ним его брата-близнеца. Но указанные лица были в состоянии наркотического опьянения и ничего пояснить не смогли, при этом нарушали общественный порядок, выражались нецензурной бранью, оказали неповиновение стражам правопорядка", - сообщила пресс-служба МВД РК.

В отношении мужчин был составлен протокол административного правонарушения за мелкое хулиганство, суд Актобе подверг их административному аресту.

Результаты медицинского освидетельствования показали факт употребления ими наркотических средств растительного происхождения.

"Вместе с тем при доставлении их в спецприемник для административно арестованных лиц 30 июля текущего года один из братьев пытался скрыться и нанес телесные повреждения двум сотрудникам УВД Актобе. В отношении него ведется следствие по части 1 статьи 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти)", - добавили в ведомстве.

В процессе последующей проверки в поведении братьев выявлены признаки приверженности к деструктивному вероучению салафитского толка.
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