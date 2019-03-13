Актобе. 12 марта. Kazakhstan Today - В Актобе мошенники похитили около 800 тыс. тенге, собранных на лечение ребенка, передает Kazakhstan Today.

7 марта неизвестный человек в интернет-приложении "Инстаграм" под предлогом оказания помощи больному ребенку узнал номер счета и секретный CVV-код карточки "Каспий-Голд" и посредством мобильного банкинга со счета снял денежные средства в размере 790 тыс. тенге, собранные на лечение ребенка", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Как пишет портал "Мой город" , по данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).

Полиция напоминает, что нельзя сообщать посторонним лицам данные о карте банка, одноразовые пороли, СМС-код. Эта информация конфиденциальна и служит для управления картой через личный кабинет.

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