Актобе. 15 апреля. Kazakhstan Today - В Актобе осквернили братскую могилу, передает Kazakhstan Today.
Полиция расследует пропажу ограждения с братской могилы в Актобе, пишет "Диапазон".
По факту кражи ограждений с братской могилы, расположенной в районе "Гормолзавода", начато досудебное расследование. Проводятся оперативные мероприятия по установлению подозреваемых. Также проверяются пункты приема металла", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
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