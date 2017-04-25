В Актобе задержали экстремиста-рабовладельца

Актобе. 25 апреля. Kazakhstan Today - В пресс-службе Актюбинского департамента внутренних дел рассказали о задержании представителя экстремистского религиозного течения, проведенном 14 апреля.

Известно, что задержанный держал в рабстве двух человек - гражданина Узбекистана и местную жительницу, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в ДВД, в автомобиле Range Rover с российскими номерами у задержанного были обнаружены и изъяты три обреза боевых охотничьих ружей. При обыске по месту его жительства в Мартукском районе обнаружены другие улики - спиленные стволы и приклады.

"По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям УК РК "Неоднократное незаконное изготовление огнестрельного оружия", "Незаконное хранение и перевозка огнестрельного оружия", "Незаконное лишение человека свободы с целью эксплуатации" и "Грабеж с применением насилия". Совокупностью собранных доказательств задержанный изобличен в совершении указанных тяжких преступлений, взят под стражу и вскоре предстанет перед судом", - уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что в ноябре 2016 года мужчину задержали с боевым пистолетом Макарова и осудили на три года лишения свободы, но он попал под амнистию.

В текущем году сотрудниками ДВД Актюбинской области у религиозных экстремистов были изъяты 6 единиц огнестрельного оружия, в том числе 2 пистолета и боевая граната.

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