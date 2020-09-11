В Актюбинской области подросток вымогал деньги у студента

Актобе. 10 сентября. Kazakhstan Today - 4 сентября, в 17.30, молодой человек возле стадиона имени Кобланды батыра, путем угрозы и физической расправы, вымогал деньги в размере семи тысяч тенге у несовершеннолетнего студента колледжа, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , студент перевел вымогателю деньги через онлайн-приложение.

7 сентября в полицию обратился отец потерпевшего. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был выявлен подозреваемый 16-летний подросток.

По данному факту начато досудебное расследование. Подросток передан родителям.

8 сентября в Акмолинской области осудили вымогателей, побоями вынудивших мужчину переписать на них свою иномарку.

В конце августа в Туркестанской области у девочки-подростка выманили 1 миллион тенге, угрожая публикацией интимного видео.

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