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В Актюбинской области подросток вымогал деньги у студента

10.09.2020, 20:19 8101
Актобе. 10 сентября. Kazakhstan Today - 4 сентября, в 17.30, молодой человек возле стадиона имени Кобланды батыра, путем угрозы и физической расправы, вымогал деньги в размере семи тысяч тенге у несовершеннолетнего студента колледжа, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, студент перевел вымогателю деньги через онлайн-приложение. 
 
7 сентября в полицию обратился отец потерпевшего. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был выявлен подозреваемый 16-летний подросток. 
 
По данному факту начато досудебное расследование. Подросток передан родителям. 
 
8 сентября в Акмолинской области осудили вымогателей, побоями вынудивших мужчину переписать на них свою иномарку.
 
В конце августа в Туркестанской области у девочки-подростка выманили 1 миллион тенге, угрожая публикацией интимного видео.
 

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