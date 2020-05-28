В Актюбинской области у местного жителя изъяли рога сайгаков

Актобе. 27 мая. Kazakhstan Today - Сотрудники криминальной и природоохранной полиции департамента полиции Актюбинской области при содействии опергруппы "Охотзоопром" в Айтекебийском районе, возле села Баскудук, задержали местного жителя, у которого были изъяты рога сайгаков, передает Kazakhstan Today.

Ночью 21 мая возле села Баскудук Айтекебийского района был задержан мотоцикл марки "Тулпар" под управлением местного жителя, в котором были обнаружены рога сайгаков в количестве 6 штук. Со слов задержанного, сайгаков он не убивал, а случайно нашел их туши и срезал с них рога. Ценные дериваты были изъяты, начато расследование по статье 339 УК РК, "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

С начала года в Актюбинской области полицейскими было выявлено 2 факта незаконной охоты на сайгаков (статья 337 УК РК), а также 5 фактов незаконного обращения с деривативами (статья 339 УК РК).

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