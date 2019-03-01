В Алматы полиция создала видео- и фотожурнал уголовных преступников

Алматы. 19 октября. Kazakhstan Today - Полиция Алматы создала видео- и фото журнал уголовных преступников, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в управлении криминальной полиции ДВД города Алматы, в первой подборке продемонстрированы изображения с камер видеонаблюдения с мест краж чужого имущества. На 43 файлах запечатлены лица, силуэты воров, подозреваемых в совершении ряда имущественных преступлений.





Нам очень важно сегодня, активно используя возможности СМИ и социальных сетей, опознать этих преступников. А их дальнейшее задержание и арест - дело нескольких дней. Перед тем как запустить этот проект, был проведен специальный анализ активности общества в интернет-пространстве, в любой его форме, а также учтены результаты раскрытия преступлений и правонарушений с участием общественности. Очень отрадно, что граждане с активной гражданской и жизненной позицией не перевелись, их среди нас много, поэтому и в данном случае мы рассчитываем на их участие и содействие. В случае опознания лиц, изображенных в видео и фотоподборке, просим незамедлительно сообщить об этом по следующим телефонам: 8-747-255-93-64 и 8-747-255-93-73", - сказала официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.









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