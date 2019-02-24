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В Алматы проводится досудебное расследование по факту аварии на проспекте Аль-Фараби

08.01.2019, 10:59 16494
Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - В пресс-службе Департамента полиции Алматы дали комментарий относительно аварии на проспекте Аль-Фараби, передает Kazakhstan Today.

По данному факту Управлением дознания ДП Алматы в настоящее время проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 УК РК", - говорится в сообщении полиции.


В рамках производства будут проведены все необходимые экспертизы и процессуальные действия, с дальнейшим принятием мер в отношении виновного лица, в соответствии с законодательством.

Отметим, что в результате данного ДТП пострадал водитель внедорожника, сотрудником органов внутренних дел он не является", - резюмировали в ДП Алматы.


Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о дорожной аварии с участием нескольких автомобилей, при этом один из автомобилей врезался в столб освещения и разделительный забор. По информации очевидца, внутри автомобиля виновника аварии был замечен светоотражающий полицейский жилет.

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