В Алматы проводится досудебное расследование по факту аварии на проспекте Аль-Фараби

Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - В пресс-службе Департамента полиции Алматы дали комментарий относительно аварии на проспекте Аль-Фараби, передает Kazakhstan Today.





По данному факту Управлением дознания ДП Алматы в настоящее время проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 УК РК", - говорится в сообщении полиции.





В рамках производства будут проведены все необходимые экспертизы и процессуальные действия, с дальнейшим принятием мер в отношении виновного лица, в соответствии с законодательством.





Отметим, что в результате данного ДТП пострадал водитель внедорожника, сотрудником органов внутренних дел он не является", - резюмировали в ДП Алматы.





Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о дорожной аварии с участием нескольких автомобилей, при этом один из автомобилей врезался в столб освещения и разделительный забор. По информации очевидца, внутри автомобиля виновника аварии был замечен светоотражающий полицейский жилет.





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